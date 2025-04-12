Видеопрактика на улицах Екатеринбурга. На мини-лекции участники разберут: — Основы видеосъемки на телефон, — Какие параметры влияют на качество видео, как правильно их выставлять (разрешение, частота кадров, экспозиция, баланс белого, фокус), — Композиция и ракурсы: правило третей, — Основные планы: крупный, средний, общий, — Как избежать «плоских» кадров, — Свет в кадре: естественный vs искусственный свет, — Как избежать пересветов и затемнений, — Использование отражателей и подручных средств, — Звук: почему важно записывать чистый звук, — Как использовать внешние микрофоны или минимизировать шумы, какие микрофоны купить, — Стабилизация: штатив, стабилизатор, — Мобильные приложения для съемки и обработки. А потом участники отправятся на практику, где их ждёт: — Разбор локаций – как выбрать удачный фон и избежать «мусора» в кадре, — Съёмка в разных условиях — солнце, тень, вечерняя съёмка, — Практика с композицией – участники попробуют разные ракурсы и планы, — Работа с движением – как снимать плавно, ходьба с телефоном, панорамы, — Интервью или диалог — постановка света и звука в уличных условиях, — Разбор ошибок — анализ отснятого материала, как можно улучшить, Что получат ученики? 1. Готовые навыки — смогут снимать качественное видео на телефон 2. Практические лайфхаки — узнают, как обойтись без дорогой техники 3. Примеры и разбор ошибок — увидят, как улучшить свои кадры 4. Обратная связь — смогут задать вопросы и получить советы по своим видео Ведет: Семен Евсевьев — креативный видеопродюсер рилс, основатель первого креативного видеопродакшна на Урале.