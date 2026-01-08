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Голубой огонек: песни, которые создавали праздник

НСБ - Не совсем секретный бар
улица Розы Люксембург, 8/10

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Будешь говорить о любимых всеми советских новогодних песнях, а в качестве особого гостя выступит приглашенный пианист. Приходи, чтобы узнать больше о появлении и изменениях легендарной программы. Запись через бота в тг.

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