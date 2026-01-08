Голубой огонек: песни, которые создавали праздник
улица Розы Люксембург, 8/10
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Про событие
Будешь говорить о любимых всеми советских новогодних песнях, а в качестве особого гостя выступит приглашенный пианист. Приходи, чтобы узнать больше о появлении и изменениях легендарной программы. Запись через бота в тг.
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