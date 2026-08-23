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Головокружение

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улица Малышева, 35

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Хичкок и его неустаревающая классика про и для всех, кто любит смотреть и когда-либо слишком сильно увлекался образом. Сюжет для тех, кто с ним ещё не знаком: бывший полицейский, страдающий от акрофобии, соглашается следить за женой старого знакомого, которая ведёт себя странно и пугающе, и вскоре становится ей одержим В оригинале с субтитрами. Вход — донат донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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