Глинотерапия: я и мои отношения
улица Тургенева, 22, 10
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Арт-практика для тех, кто запутался: -в отношениях с другими людьми, близкими и далекими, семьей и коллегами, родителями и детьми; -в отношениях с собой; -в отношениях с какими-то явлениями или сферами жизни, с здоровьем или творчеством, деньгами или профессией, усталостью или проектом. Иногда для того, чтобы разобраться, что же у тебя в отношениях происходит, нужно взглянуть на ситуацию со стороны, под другим углом, покрутить ее и как-то попробовать пересобрать иначе и выяснить где затык, что ты отказываешься замечать. Работать будешь с глиной: лепить и перелепливать, мять и катать, рассматривать то, что получилось и менять так, как для тебя правильнее. Будешь искать возможные пути решения и выхода из тупиков в отношениях с собой, людьми, миром. Ведущая: Антонина Климина, психолог и терапевт искусствами. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи