«Имидж - всё». Именно так можно сказать про творчество «Короля и Шута». Возникнув как группа, не придерживающаяся правил, они придумали свои собственные правила игры, по которым жили сами и которых придерживались их поклонники. Что играли Шуты: панк, рок, хоррор? Были ли они артистами так называемого «русского рока», или обладали собственным звуком? Как от простых шуточных и порой издевательских песен перешли к концептуальным альбомам? Как образ жизни солиста группы влиял на творчество? И какие песни ушли в народ? Будешь говорить про легенду отечественного рока – «Король и Шут». Неподражаемые, уникальные, непредсказуемые. Те, кто вызывает много споров и кого любят тысячи фанатов. Тимофей Чаплюк — культуролог, музыковед, композитор, коллекционер пластинок и других физических музыкальных носителей. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).