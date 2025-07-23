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Гид по уральскому року

Встречи
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Участники экскурсии узнают рок-истории, зашифрованные на стенах перехода Цоя и много фактов из рок-истории города и всё это под музыку, разумеется. Светлана покажет дом, где придумали название группы «Чайф», подвал, где «Наутилус Помпилиус» записывал альбом «Разлука», легендарные ступени ДК Свердлова, которые помнят времена рок-клуба. Внимание: контент экскурсии не адаптирован для детского восприятия. Задать вопрос: https://t.me/moment_vstrechi_ekb Место Встречи: Старт — двор Тургенева, 22 Финиш — Площадь 1905 года

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