Программа Музея Андеграунда: — Экскурсии по залу Свердловского Андеграунда: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 24:00. — В 19:00 открытие фотовыставки «Неслучайные случайности» в лектории Музея Андеграунда. «Герои Свердловского андеграунда» Говоря о советском андеграунде, чаще всего представляются московские и ленинградские художественные сообщества. Но несмотря на географическую изолированность закрытого города, свердловские художники ничуть не уступали столичным. Экспериментальная живопись Виктора Махотина и Валерия Гаврилова, концептуализм художников Уктусской школы, объекты, перформансы и стрит-арт Б.У. Кашкина. Также для гостей Ночи Музеев будут доступны все залы Музея Андеграунда (Свердловск, Ленинград, Москва, Одесса, современное искусство, временная выставка), включая знаменитый рок-зал, посвященный рок-клубам советского периода. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).