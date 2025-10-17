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Gedonist, Игорь Зотов, Stasya, Groza

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Нужно больше золота! Больше часов в сутках! И, конечно, больше громкой музыки — чтобы подносы с новыми настойками дребезжали даже на первом этаже. В пятницу встречай сразу двух музыкальных странников, близких трактиру: москвича Игоря Зотова, участника музыкально-визуального проекта Color Block и челябинского воротилу Сашу Федорова (он же Gedonist), основателя популярного на юге Урала чтива KIa Dance. К разнородной паре примкнут екатеринбургские крутышки Groza и Stasya. Словом, всю ночь играют избранные по воле, верности и внутренней силе. Вход свободный.

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