Нужно больше золота! Больше часов в сутках! И, конечно, больше громкой музыки — чтобы подносы с новыми настойками дребезжали даже на первом этаже. В пятницу встречай сразу двух музыкальных странников, близких трактиру: москвича Игоря Зотова, участника музыкально-визуального проекта Color Block и челябинского воротилу Сашу Федорова (он же Gedonist), основателя популярного на юге Урала чтива KIa Dance. К разнородной паре примкнут екатеринбургские крутышки Groza и Stasya. Словом, всю ночь играют избранные по воле, верности и внутренней силе. Вход свободный.