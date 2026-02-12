Это путешествие по вкусам, ароматам и ощущениям, созданное для тех, кто ценит глубину и гармонию гастрономии. В этот вечер готовит бренд-шеф Никита Кузьменко, а сопровождать ужин будет сомелье Светлана Трестер, подобравшая винные пары, раскрывающие каждое блюдо и усиливающие впечатления. Тебя ждёт авторское меню, тонкая игра текстур и вкусов, а также живая подача и рассказы от шефа и сомелье. Идеальный формат для романтического вечера, вдохновляющего свидания или гастрономического открытия в уютной атмосфере Norra Rok.