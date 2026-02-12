ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Гастрономия чувств

Norra Rok
проспект Ленина, 49

Начало:

Завершение:

5900₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Это путешествие по вкусам, ароматам и ощущениям, созданное для тех, кто ценит глубину и гармонию гастрономии. В этот вечер готовит бренд-шеф Никита Кузьменко, а сопровождать ужин будет сомелье Светлана Трестер, подобравшая винные пары, раскрывающие каждое блюдо и усиливающие впечатления. Тебя ждёт авторское меню, тонкая игра текстур и вкусов, а также живая подача и рассказы от шефа и сомелье. Идеальный формат для романтического вечера, вдохновляющего свидания или гастрономического открытия в уютной атмосфере Norra Rok.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста