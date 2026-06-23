Гастрономическое путешествие по художественной литературе
улица Мамина-Сибиряка, 193
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция для любителей чтения и хорошей кухни. Составят гастрономический путеводитель по произведениям современных зарубежных писателей. На лекции: Поговорят о том, что почитать, чтобы проголодаться и куда ехать, чтобы подкрепиться; Пробегутся по каждому континенту и изучат национальные кухни через призму художественных книг; Разберут меню главных героев и составят собственный список кулинарных экспериментов; Заглянут на застолье в выдуманном мире; Сыграют в «съедобное — несъедобное». *Никаких мадленок, спойлеров и русского застолья)
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