Лекция для любителей чтения и хорошей кухни. Составят гастрономический путеводитель по произведениям современных зарубежных писателей. На лекции: Поговорят о том, что почитать, чтобы проголодаться и куда ехать, чтобы подкрепиться; Пробегутся по каждому континенту и изучат национальные кухни через призму художественных книг; Разберут меню главных героев и составят собственный список кулинарных экспериментов; Заглянут на застолье в выдуманном мире; Сыграют в «съедобное — несъедобное». *Никаких мадленок, спойлеров и русского застолья)