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Гастрономическое путешествие по художественной литературе

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция для любителей чтения и хорошей кухни. Составят гастрономический путеводитель по произведениям современных зарубежных писателей. На лекции: Поговорят о том, что почитать, чтобы проголодаться и куда ехать, чтобы подкрепиться; Пробегутся по каждому континенту и изучат национальные кухни через призму художественных книг; Разберут меню главных героев и составят собственный список кулинарных экспериментов; Заглянут на застолье в выдуманном мире; Сыграют в «съедобное — несъедобное». *Никаких мадленок, спойлеров и русского застолья)

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