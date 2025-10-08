Выбор редакции
Гарри Поттер и английская литературная сказка: продолжение традиции или её упадок?
улица Толмачёва, 17
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Культуролог Наталия Мамаева расскажет, что стало с героями после финала саги. А также разберет как Роулинг использует традиции английской литературы в своем произведении и правда ли, что в «Гарри Поттере» скрыты христианские мотивы. Запись в тг через бот.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи