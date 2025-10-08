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Гарри Поттер и английская литературная сказка: продолжение традиции или её упадок?

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Культуролог Наталия Мамаева расскажет, что стало с героями после финала саги. А также разберет как Роулинг использует традиции английской литературы в своем произведении и правда ли, что в «Гарри Поттере» скрыты христианские мотивы. Запись в тг через бот.

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