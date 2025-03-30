Готов модничать? Второй этаж бара превратится в модную площадку. Будешь разглядывать вещи из гардеробов интересных людей города. Что же это за люди такие? Юра Помелов — дизайнер одноимённого бренда. Дальяна Стрелкова — художница. На гараж-сейле найдёшь ее предметы искусства и одежду в стиле «Уральское Marni». Маша Рыба — стилист, креативный продюсер, создатель бренда «Крейзи Рыба». Дима Ануфриев — фотограф. На маркете будут вещи таких брендов, как Stussy, The Hundreds, The North Face, Cheap Monday, Diesel, Urals. Алексей Пономарчук — фотограф и художник. На сейле порадует любимыми Levi’s, COS, Etro, винтаж и Veja. Лера Сысоева — занимается стратегическим бренд-маркетингом. Принесёт COS (в основном), Ushatava, wrangler, vagabond и немного винтажа. Анна Шабинская — архитектор, руководитель и фаундер бюро по созданию интерьеров ASHBURO. Ирина Бояринцева — продюсер fashion-съёмок и Анастасия Гирнинг — стилист. На сейле представят свой винтажный проект OUR OLD STUFF и бренды: COS, Monochrome, MM6, Ushatava, Eclata, Levi’s. Сергей — автор телеграм-канала о секондах и винтажках, эксперт по свопам, маркетам и блошиным рынкам. Саша Кочерова — занимается развитием социальных сетей «Золотого яблока». На рейл принесет абсолютно новые вещи, среди которых платья для вечеринок и, как она говорит, один очень интересный топ. Анастасия Свирина — архитектор, автор интерьеров в дизайн-бюро MEDIANA Interiors. На рейле будут бренды: Proenza Schouler, Maje, 12storeez и Сos. А так же пройдет распродажа головных уборов из прошлых коллекций от Check Ya Head.