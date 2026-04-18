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Гамарджоба, дорогие

Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Приходи на уютный гастрономический мастер-класс, посвящённый мегрельскому хачапури — одному из самых сырных и любимых блюд грузинской кухни. Шеф-повар корнеров «Грузинка», «Чох-чох» и «Breadway» — Владислав Рассохин покажет все этапы приготовления и раскроет секреты идеальной текстуры, насыщенного вкуса и той самой золотистой корочки. В завершение тебя ждёт дегустация свежего, горячего хачапури — с тянущимся сыром и богатым вкусом.

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