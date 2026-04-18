Гамарджоба, дорогие
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Приходи на уютный гастрономический мастер-класс, посвящённый мегрельскому хачапури — одному из самых сырных и любимых блюд грузинской кухни. Шеф-повар корнеров «Грузинка», «Чох-чох» и «Breadway» — Владислав Рассохин покажет все этапы приготовления и раскроет секреты идеальной текстуры, насыщенного вкуса и той самой золотистой корочки. В завершение тебя ждёт дегустация свежего, горячего хачапури — с тянущимся сыром и богатым вкусом.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи