Рок-фестиваль клубного формата. Группы-участники: Разбитые хай-хэты — подростковая банда из г. Оренбурга, исполняющая собственную музыку в стилях хард и панк-рок. Алая лента — инди, фолк и пост-панк, которые ты заслужил. Autocats — бесшабашные рок-н-рольные котяры. Фронтир — вот уже три года играют хэви-метал в духе старой школы и останавливаться явно не собираются. MAD GADS — три гада мочат трэшак. Начало в 17.30, двери откроются в 17.00.