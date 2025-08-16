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Фронтир Фест

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Рок-фестиваль клубного формата. Группы-участники: Разбитые хай-хэты — подростковая банда из г. Оренбурга, исполняющая собственную музыку в стилях хард и панк-рок. Алая лента — инди, фолк и пост-панк, которые ты заслужил. Autocats — бесшабашные рок-н-рольные котяры. Фронтир — вот уже три года играют хэви-метал в духе старой школы и останавливаться явно не собираются. MAD GADS — три гада мочат трэшак. Начало в 17.30, двери откроются в 17.00.

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