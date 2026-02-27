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Free Flow Flava, Nкона, ndls404

Нирвана
улица Шевченко, 9

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Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Free Flow Flava — пионер жанра samurai beats, от чилла для учебы и работы до плотных бэнгеров для качалки и быстрой езды, недаром его музыку встречаешь везде — от азиатской лапшичной до выхода бойцов чемпионатов Top Dog и ММА. Однажды она даже звучала на МКС. NKOHA — артист, на 80% состоящий из аниме и на 20% из музнаследия Burial и Skrillex, прирожденный диджей, тонко чувствующий вайб аудитории в моменте. ndls404 — проводник в мир стильной японизированной электроники, особой звуковой магии, от которой невозможно оторваться.

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