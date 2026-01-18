Французский бранч
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 2350₽ до 2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Завтрак истинного гурмана! Открой для себя французскую культуру завтрака под бокал игристого. Что тебя ждёт? Шеф-повар расскажет как правильно приготовить десерт ромовая баба; Узнаешь, как правильно приготовить яйцо пашот и соус голадез; Научишься делать вкусную домашнюю бриошь; Напитки (чай, кофе, вода, бокал игристого); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Домашняя бриошь с яйцом пашот и соусом голандез; Ромовая баба.
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