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Фотовыставка Ольги Чиж в парке

Парк Маяковского
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Работы, бережно размещённые прямо на стволах деревьев, перенесут гостей в мир славянских мифов и лесных тайн. Три раздела — «Духи леса», «Идиллия» и «Сказки» — словно иллюстрации к пушкинским строкам: «Там чудеса, там леший бродит...» Ольга Чиж — известный екатеринбургский фотограф, чьи работы выставлялись по всей России. Её проект превращает обычную прогулку в путешествие по волшебному лесу, где за каждым деревом скрывается чудо.

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