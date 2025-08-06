Работы, бережно размещённые прямо на стволах деревьев, перенесут гостей в мир славянских мифов и лесных тайн. Три раздела — «Духи леса», «Идиллия» и «Сказки» — словно иллюстрации к пушкинским строкам: «Там чудеса, там леший бродит...» Ольга Чиж — известный екатеринбургский фотограф, чьи работы выставлялись по всей России. Её проект превращает обычную прогулку в путешествие по волшебному лесу, где за каждым деревом скрывается чудо.