Приходи на стильную и последнюю в этом году новогодняя фотосессия на фоне нарядной праздничной елки. Фотограф Тимур Сафиулин сделает твой уникальный портрет на антикварную камеру Ica Maximar 1915 года выпуска. Ты получишь один ретроснимок, оформленный в ручное паспарту либо три одинаковых ретроснимка без оформления. В процессе съемки ты сможешь узнать секреты контактной печати и увидеть процесс получения снимка, когда отпечаток делается вручную с негатива. Более подробная информацию о том, как подготовиться к фотосессии: 1. Приходи за 10-15 минут до начала фотосессии, чтобы было время привести себя в порядок. В зале будет зона для того, чтобы переодеться, и зеркало. 2. В кадре могут быть до 4 человек. Если участников больше, рекомендуется выкупить два временных слота. 3. Съемка будет со вспышкой. 4. Можно прийти на фотосессию с питомцем. Сеансы: 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30