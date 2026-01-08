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Фолк-Ёлка

Нирвана
улица Шевченко, 9

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1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Колесо года дало полный оборот, а это значит пора отмечать Новый Год. Грандиозная фолк-ёлка в самом центре столицы Урала. Крутейшие команды, музыкальные сюрпризы, подарки самым активным участникам и веселье ночь на пролёт. На сцене: Морроз (Магнитогорск) — специальные гости с высоты Уральских гор, из глубины сибирских лесов, из беспощадной пустоши тундры. Огненный Топор — нейро-викинг-метал группа c викингской мифологией и эпическими битвами. Белогорье (Миасс) — уральский фэнтези-фолк-рок проект c фавнами, эльфами, оборотнями и драконами. Украли клевер! — заряд зелёного настроения прямиком из столицы Урала. Самый ирландский коллектив Екатеринбурга. vanessadd — мрачные Уральские сказки прокладывающие путь между светлыми фолковыми мотивами и мрачными гитарными шумами. Scotch 'n' Beer Band — ирландские народные песни в рок-обработке, кельтские версии рок-хитов, музыка из фильмов про ирландцев, шотландцев, море и алкоголь. Танцевальная поддержка: клуб Ирландских танцев — Shaun the Sheep. На ёлке будет работать ярмарка с мерчём групп и изделиями ручной работы от мастерской Nakoval.

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