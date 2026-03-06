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Флэшбэк

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Возвращение во времена, где ты красилась блеском с блёстками,? писала смс по 2 рубля за штуку?и ставила в аське статус «готова поболтать». Если ты читаешь это и автоматически продолжаешь: «Коламбия Пикчерз не представляет…»? «Знаешь ли ты…»? «А где-то лондонский дождь…»? «Ooops, I…»? «Don’t cha wish your girlfriend…» — значит, эта вечеринка для тебя Кавер-группа взорвёт хиты 2000-х вживую.? Диджеи зарядят треки, под которые люди проживали свою лучшую юную жизнь. — Девушкам wellcome игристое до 00:30? — Бирпонг как на вписке в 2007? — Смс из нулевых на большом экране? Танцуй под те самые песни,? под которые ты красилась перед зеркалом, ?писала «ты где?» в 01:43, ?ссорилась, мирилась, влюблялась навсегда. В эту ночь не нужно быть идеальной.? Не нужно играть роль.? Не нужно ничего доказывать. Можно просто выходить на танцпол.

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