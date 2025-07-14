Эта лекция посвящена оригинальной философской программе, разработанной Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари. Вместе они предложили совершенно иной взгляд на мышление, субъективность и желание. Мы рассмотрим ключевые концепты их совместных работ — «Анти-Эдипа», «Тысячи плато» и «Что такое философия?» — включая «машины желания», «тело без органов», «ризому» и «плато». Особое внимание будет уделено способу, которым они разрывают привычные схемы мышления, создавая вместо них подвижные карты, открытые для многократного чтения и переосмысления. Через призму этих понятий обсудишь, как философия становится производственной практикой, сродни искусству или инженерии, и каким образом она может служить инструментом сопротивления, изобретения и движения.