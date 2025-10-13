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Философия роуд-муви: просмотр и обсуждение фильма «Париж, Техас»

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Париж, Техас» Вима Вендерса — это фильм о возвращении и потере, о том, как человек пытается собрать свою жизнь по осколкам. Главный герой, Трэвис, после долгого исчезновения появляется в пустыне Техаса: измученный, молчаливый, словно тень самого себя. Его брат забирает его к себе, и постепенно Трэвис начинает возвращаться к миру — к сыну, которого он бросил, и к прошлому, где осталась женщина, которую он всё ещё любит. Это кино не про быстрые события, а про долгий путь к примирению: с самим собой, с болью, с теми, кого однажды предал. Огромные пустые пейзажи, музыка Рай Кудера, тихие диалоги — всё складывается в медитативное путешествие души. «Париж, Техас» заставляет задуматься, что такое дом: место на карте или чувство, которое живёт между людьми. Фильм Вендерса — о тоске и надежде, о том, как сложно, но всё же возможно попытаться начать заново.

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