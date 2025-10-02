Лекция будет посвящена творчеству Павла Филонова — художника, мыслителя и теоретика, чья концепция «аналитического искусства» стала уникальным явлением в мировой культуре. Рассмотришь, как Филонов соединял живопись с философским поиском, стремясь передать не внешние формы, а «рост самой жизни» на полотне. Особое внимание уделишь его трактатам, где художник формулирует идею искусства как органического процесса, подчинённого внутренним законам бытия. Филонов выступает не только как художник-экспериментатор, но и как философ, выстраивающий собственную систему мышления через живопись. Обсудишь его отношения с авангардом, напряжение между рациональным и иррациональным, а также влияние идей Филонова на последующие поколения художников. Лекция предложит взглянуть на искусство как на форму философии — где каждый мазок становится актом мысли, а картина превращается в поле для размышления о человеке и мире.