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Философия искусства: Филонов

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Лекция будет посвящена творчеству Павла Филонова — художника, мыслителя и теоретика, чья концепция «аналитического искусства» стала уникальным явлением в мировой культуре. Рассмотришь, как Филонов соединял живопись с философским поиском, стремясь передать не внешние формы, а «рост самой жизни» на полотне. Особое внимание уделишь его трактатам, где художник формулирует идею искусства как органического процесса, подчинённого внутренним законам бытия. Филонов выступает не только как художник-экспериментатор, но и как философ, выстраивающий собственную систему мышления через живопись. Обсудишь его отношения с авангардом, напряжение между рациональным и иррациональным, а также влияние идей Филонова на последующие поколения художников. Лекция предложит взглянуть на искусство как на форму философии — где каждый мазок становится актом мысли, а картина превращается в поле для размышления о человеке и мире.

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