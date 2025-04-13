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Фестиваль Уральской драматургии. День 5. Итоги

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Закрытие фестиваля в неформальной обстановке «актерского клуба». Награждение победителей зрительского голосования каждого дня и импровизированный концерт-квартирник от участников фестиваля. Артисты, драматурги, режиссеры и зрители — все приглашаются к общему празднику, который был бы невозможен без их участия. Помимо официальной части, подведения итогов и награждения победителей, участники фестиваля и друзья театральной платформы «Самоцвет: Театр» украсят вечер музыкальными номерами*. Этим вечером на сцене прозвучат: - Лиза Неволина, - Ирина Салихова and Майкл Мерино, - Вокальный ансамбль VERO музыкального театра «Верона», - Дмитрий Касимов and Снежана Шереметьева, - Иван Гилев and Виктория Семенова. *список участников концерта может меняться в зависимости от обстоятельств

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