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Фенологическая экскурсия по «тропе Батманова»

Конечная остановка трамвая № 11 «Зеленый остров»

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500₽
Возраст 12+

Про событие

«Тропа Батманова» — это 15 точек наблюдений, 9 различных биокомплексов. Такого разнообразия ландшафтов нет ни в одном лесопарке города. Во время экскурсии посетишь верховое болото и прилегающий к нему торфяник, разные типы леса, сохранившиеся и нарушенные человеческой деятельностью экосистемы. Увидишь, как растет мох сфагнум, клюква, морошка, голубика, насекомоядное растение росянка и краснокнижные кувшинки озера Малая Здохня. Кроме того, поговоришь о полной самых неожиданных поворотов жизни героя выставки «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска» Владимира Батманова — об этом учёном-чудаке, который совершал на самодельном протезе многолетние, многочасовые и многокилометровые экскурсии по территории нынешнего Московского лесопарка. Форма одежды полевая, желательны резиновые сапоги или непромокаемые бахилы на обувь, одежда, приспособленная для защиты от клещей, головной убор, репелленты. С собой желательно взять воду, термос, бутерброд или любой перекус для небольшого отдыха перед обратной дорогой.

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