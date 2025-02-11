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Концерты
Про событие
Приходи поделать музыку в кругу друзей! Бери с собой калимбы, варганы и что только найдешь! Приходи также послушать и потанцевать под ритмы локальных уральских музыкантов. не пропусти шальные песни и пляски. Приветствуются разные стили, но больше держись в этом концепте. Ведущий инструмент будет меняться каждый круг, приходи со своими идеями, песнями или рождай их на джеме. Вход - донейшн для донатов 89667307500 сбер/альфа
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