Приходи поделать музыку в кругу друзей! Бери с собой калимбы, варганы и что только найдешь! Приходи также послушать и потанцевать под ритмы локальных уральских музыкантов. не пропусти шальные песни и пляски. Приветствуются разные стили, но больше держись в этом концепте. Ведущий инструмент будет меняться каждый круг, приходи со своими идеями, песнями или рождай их на джеме. Вход - донейшн для донатов 89667307500 сбер/альфа