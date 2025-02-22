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«FAM: Unzip»: презентация книги

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Сообщество FAM выпускает книгу про клубные флаеры Екатеринбурга — первый в исследовательской ветке Unzip. В «Самоцвете» состоится презентация издания и паблик-ток с героями. В печатное издание Night Club Flyers: Yekaterinburg 90’s and 00’s вошли избранные редакцией флаеры ночной жизни, оставшейся в прошлом, а также беседы с участниками и свидетелями событий. Настало время распаковать книгу, флаеры, истории и музыку. 22 февраля, в субботу, пройдет встреча с создателями и паблик-ток с героями книги. В беседе примут участие Паша Жирков, Слава Душин, Стас Словиковский, Алексей Кукарин, Илья «Николаич» Тенин и другие.

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