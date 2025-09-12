exhibition.txt
проспект Ленина, 50, 3 этаж, в «Маркет арка»
Начало:
Завершение:
150₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Что такое выставка? Чем занимается куратор? И какую роль во всем этом играет текст? Об этом и многом другом узнаешь на лекции exhibition.txt, где разберёшься, как слова формируют восприятие искусства. В первой части поговоришь о выставке в целом: о том, как текст работает в кураторской практике и зачем он нужен зрителю. Во второй — сосредоточишься на тексте как художественном жесте: из чего он складывается, как считывается разными аудиториями и в каких случаях усиливает работу, а когда мешает. После лекции тебя ждет открытый разговор, где ты на реальных примерах обсудишь: — как текст может обострить смысл или, наоборот, сделать его слишком буквальным, — как писать о себе и своём искусстве так, чтобы это было не резюме и не манифест. Событие проведет София Каплан — искусствовед из Академии художеств им. И.Е. Репина; работает с текстом как редактор, автор и куратор, особое внимание уделяя архитектуре.
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