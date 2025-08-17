Эволюция журнальной обложки
Верх-Исетский бульвар, 15/4
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600₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Обложка журнала играет ключевую роль в привлечении внимания читателей и формировании имиджа издания. В начале XX века журнальные обложки были рупором времени и впоследствии стали культурными символами. На примере одного из старейших журналов «Harper's Bazaar» проследишь трансформацию обложек, раскроешь секрет успеха издания. Рассмотришь творчество ярких представителей, первопроходцев графического дизайна — от иллюстратора Эрте и арт-директора Алексея Бродовича, фотографа Ричарда Аведона до наших современников, таких как Питер Линдберг, Тим Уокер и Ник Найт. Лекцию проведёт Татьяна Швецова-Яперова — фотохудожник, графический дизайнер
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