Обложка журнала играет ключевую роль в привлечении внимания читателей и формировании имиджа издания. В начале XX века журнальные обложки были рупором времени и впоследствии стали культурными символами. На примере одного из старейших журналов «Harper's Bazaar» проследишь трансформацию обложек, раскроешь секрет успеха издания. Рассмотришь творчество ярких представителей, первопроходцев графического дизайна — от иллюстратора Эрте и арт-директора Алексея Бродовича, фотографа Ричарда Аведона до наших современников, таких как Питер Линдберг, Тим Уокер и Ник Найт. Лекцию проведёт Татьяна Швецова-Яперова — фотохудожник, графический дизайнер