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Эволюция стиля на страницах модных журналов

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Почему Миранда Пристли не выдуманный персонаж? Потому что в модных журналах все действительно так. Это самые дорогие съёмки, самые топовые модели, самые выдающиеся дизайнеры и самые зубастые редакторы. Ну а некоторые обложки вообще можно отнести к миру искусства. Приходи на лекцию историка моды Ирины Святской, дабы погрузится в этот сверкающе-пугающий мир. — как из газеты за 10 центов превратиться в журнал о моде №1; — про самые красивые обложки и дизайнеров, которые их создавали; — как писатели вели колонки для Harper's Bazaar; — про необычный подход Дианы Вриланд и её смелость менять правила модного мира; — про самую дорогую съёмку в истории модных журналов; — почему редакторы модных журналов вызывают нервную дрожь и ужас; — как на страницах модных журналов отражаются время, искусство, культура. В общем, как известно, блонды гламур и брюнетки гламур, но хорошо бы знать про всё это больше.

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