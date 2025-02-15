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Это всё цветочки: сухоцветы в коробочке

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На этой встрече познакомишься с теорией создания цветочных композиций, научишься определять фокус и фон, расставлять акценты и использовать формы для создания. Меню сухоцветов: лагурус, бриза, фалярис, сетария, зеленое и темное просо, никария, физалис, статица, гелихризумы, разнообразные злаки и хлопок. Композиция будет в размере 10-15 см в высоту и 10 см в диаметре. Срок жизни - бесконечно, ну, или до встречи с кошкой. Ведущая: Олеся Цыбина, флорист. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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