Лекция Евгения Бурденкова о советских попытках эстетизации типового жилья. Первые экспериментальные хрущевки — детища индустриального домостроения — разительно отличались от всего, что было построено в предыдущий период. В первую очередь, внешним видом. Качеству внешней отделки уделялся минимум внимания. Но спохватились практически сразу. Уже в начале 1960-х годов были внедрены технологии, позволявшие увеличить срок эксплуатации отделки и улучшить внешний вид жилого дома. Эксперименты в этом направлении проводились вплоть до конца 1980-х годов. О них и поговоришь.