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Эстетика стиля по архетипам

Студия Алены Вишняковой, Горького 65, вход со двора, 3-й подъезд, домофон 90 9 этаж (на лифте до 8, затем пешком 1 этаж)

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Мастер-класс, где стиль встречается с психологией. Здесь не будут говорить о трендах. Здесь будут говорить о тебе. В уютной студии дизайнера одежды Алены Вишняковой вместе со стилистом Наталией Боярской. Что тебя ждет: — Разбор базовых архетипов и их энергии; — Персональный подбор образа, который раскроет твою уникальность; — Индивидуальная работа с каждой участницей; — Консультация стилиста и дизайнера одежды лично для тебя. Почему это ценно: Ты уйдёшь не с общими советами, а с чёткими пониманием: какие фасоны, ткани, цвета работают именно на тебя — как создавать образы, в которых ты чувствуешь себя цельно и уверенно. После мастер-класса каждая получит персонализированную презентацию по стилю (придёт на почту). Как подготовиться: + Возьми с собой блокнот и ручку — будет много инсайтов + перед встречей рассчитают твой ведущий архетип по дате рождения (нужно будет прислать).

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