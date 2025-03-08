Эстетический арт-вечер: Страсть, Золото и Символизм
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Искусство роскоши и соблазнения по методу Густава Климта: «Женщины подобны чудесным орхидеям, очнувшимся ото сна». Полотна Густава Климта— это чувственные симфонии золота, цвета и линии. Мастер модерна, превратил женское тело в символ изысканности и тайны, искусно сплетая эротизм с декоративной пышностью. Золото, как сияние мифа, украшает его героинь, подчеркивая чувственность и неземную красоту. Его работы - завораживающее погружение в мир чувств, где роскошь граничит с соблазном, а красота — с тайной. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на чувственный арт-вечер, ты подробнее рассмотришь символизм в творчестве Климта, как художник соблазнял своих натурщиц, запечатлел любовниц в веках и кого он так и не смог заполучить. Во время дегустации изысканных напитков нарисуешь цветы при помощи золотой потали на красных холстах. Запись в тг: https://t.me/azermari
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи