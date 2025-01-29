ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Эстетический арт-вечер: Празднование Китайского нового года

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

29 января 2025 года наступает Китайский новый год, который связан со вторым новолунием после зимнего солнцестояния. В этот знаменательный день люди встретят год Змеи. Класс искусств MIRvOIR приглашает принять участие в художественной практике по созданию табличек эма. Эти таблички являются традиционным атрибутом храмов Китая и Японии, на которые наносят изображение животного из китайского календаря, соответствующего наступающему году. На арт-вечере ты создашь таблички эма и обсудишь традиции и обряды, связанные с празднованием года Змеи. Вечер дополнит изысканная чайная церемония, во время которой ты сможешь проникнуться духом китайской культуры и пожелать друг другу счастья и благополучия в наступающем году. Практика подходит для любого уровня уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста