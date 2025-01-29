Эстетический арт-вечер: Празднование Китайского нового года
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
29 января 2025 года наступает Китайский новый год, который связан со вторым новолунием после зимнего солнцестояния. В этот знаменательный день люди встретят год Змеи. Класс искусств MIRvOIR приглашает принять участие в художественной практике по созданию табличек эма. Эти таблички являются традиционным атрибутом храмов Китая и Японии, на которые наносят изображение животного из китайского календаря, соответствующего наступающему году. На арт-вечере ты создашь таблички эма и обсудишь традиции и обряды, связанные с празднованием года Змеи. Вечер дополнит изысканная чайная церемония, во время которой ты сможешь проникнуться духом китайской культуры и пожелать друг другу счастья и благополучия в наступающем году. Практика подходит для любого уровня уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari
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