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Эстетический арт-вечер: Мои Победы

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастерство самопохвалы — ценный навык, способствующий повышению самооценки и стимулирующий к достижению целей. В то время как деструктивная самокритика подрывает психическое здоровье, осознанное самоодобрение формирует позитивное мышление и укрепляет уверенность в себе. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на эстетический арт-вечер посвященный собственным победам и гордостью за себя. Будешь учиться хвастаться своими достижениями и получать поддержку во время дегустации изысканных напитков, создавая собственный живописный фейерверк в свою честь. Будешь рисовать интерьерную картину на холсте. Шампанское и салют в честь праздника на Ленинском проспекте в конце практики подарит чувство победы и даст мотивацию для новых свершений. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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