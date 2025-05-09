Мастерство самопохвалы — ценный навык, способствующий повышению самооценки и стимулирующий к достижению целей. В то время как деструктивная самокритика подрывает психическое здоровье, осознанное самоодобрение формирует позитивное мышление и укрепляет уверенность в себе. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на эстетический арт-вечер посвященный собственным победам и гордостью за себя. Будешь учиться хвастаться своими достижениями и получать поддержку во время дегустации изысканных напитков, создавая собственный живописный фейерверк в свою честь. Будешь рисовать интерьерную картину на холсте. Шампанское и салют в честь праздника на Ленинском проспекте в конце практики подарит чувство победы и даст мотивацию для новых свершений. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.