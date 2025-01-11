Эстетический арт-вечер: Метод Айвазовского
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Что придает морю Айвазовского его живой, дышащий и прозрачный вид? Куда следует обратить свой взор, чтобы полностью прочувствовать его шедевры? Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя провести медитативный вечер, погружаясь в живописные марины. На занятии ты рассмотришь процесс философского восприятия искусства на примере марин И. К. Айвазовского со своеобразным «прочтением» произведения с позиции символов, анализируя собственное настроение, создашь собственный морской пейзаж. Будешь рисовать море на больших холстах, при помощи акрила и текстурной пасты. Медитативная практика, горячий глинтвейн с печеньем помогут расслабиться под музыку морских волн. Урок подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari
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