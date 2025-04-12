Эстетический арт-вечер: Космическое пространство
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1600₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Арт-вечер, посвященный таинственному миру космоса и Вселенной. Организаторы соединили расслабляющую художественную практику с исследованием космических загадок. Под звуки космической музыки, ты сможешь полностью погрузиться в тайны мироздания, слушая захватывающие научные гипотезы. Создашь свой собственный неповторимый космос на большом холсте, используя акриловые краски. Тебе помогут разработать индивидуальную композицию, которая станет отражением твоего восприятия Вселенной. Космические коктейли и неповторимая атмосфера добавят ощущение невесомости, создавая идеальное настроение в особенный день космонавтики. Во время создания космоса разберут твою личную натальную карту — гороскоп, составленный по времени и месту рождения. Она описывает судьбу, склонности и жизненные возможности. Запись в тг: https://t.me/azermari
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