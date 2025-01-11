Представь себя андроидами, который приснился электроовцам. Ты функционируешь под звуки эйсид партий, трансовых мелодий и машинного бита. Тебе подвластны прошлое и будущее. Поэтому в грядущую субботу объединишь ретро и футуристический взгляды на электронную музыку: обернешься и кислотным дождем и аскорбиновым вихрем. Polana Chudes Da Shi Elfilter Слава Душин Вход свободный.