Разговор про взаимодействия человека с человеком, взаимодействие в группах и злободневная проблема одиночества в современном мире с психологами клуба КПК. Число одиноких людей в России стремительно растёт — по данным последней переписи, за 20 лет доля «одиночек» увеличилась вдвое. В одиночестве мы не просто плохо себя чувствуем. Оно пагубно влияет на здоровье: может приводить к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, вдвое может вырасти риск сахарного диабета второго типа, а вероятность развития деменции — на 40%. У хронически одиноких людей риск умереть на 83% выше, чем у людей, которые ощущают себя не столь изолированными. Одиночество и изоляция — не одно и то же. Одиночество субъективно, поэтому мало исследовано. Вокруг нас может быть очень много людей, но при этом мы можем чувствовать себя одинокими. Одиночество — это эволюционный механизм, подобный голоду и сигнализирующий о том, что в нашей жизни что-то пошло не так. Об этом и о том, что с этим делать, поговорят на предстоящей лекции. Вход: свободный, по регистрации. По желанию ты можешь поддержать донатами на самом мероприятии. Лекцию проведёт психолог КПК Тимофей Порозов.