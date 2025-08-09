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Эногастрономический фестиваль «Виноград»

Парк Маяковского
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

С 9 по 17 августа Екатеринбург станет столицей вкусов, музыки и эмоций. Тебя ждут 9 дней, 250+ мероприятий и атмосфера южного отпуска. Что планируется: — 30+ российских виноделен — топовые и редкие вина, которые не найти в ритейле. — Южная гастрономия — чебуреки, шашлыки, морепродукты, сыры, пастила и фермерские деликатесы. — Концерты, диджеи, вечеринки и живые бэнды каждый день. — Уличные театры, перформансы, мастер-классы по живописи и ремеслам. — 60 бесплатных мастер-классов и лекций от винных экспертов, блогеров и сомелье на площадке «Винология». — Танцы, знакомства, розыгрыши, дегустации и главное — море кайфа и эмоций. Подробное расписание на сайте: https://namvina.ru/ekb и в тг канале: https://t.me/vinogradekb

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