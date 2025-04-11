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  1. Екатеринбург
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Энергия жизни: что нас делает активными и витальными?

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Весна — время обновления, движения, возвращения к себе. Хочется чувствовать больше, жить ярче, оживать изнутри. На этой встрече разберёшь, какие сценарные установки и культурные мифы мешают быть в контакте со своей жизненной энергией — и как мягко, бережно возвращать её себе. В программе встречи: — короткая психологическая лекция: как формируются мифы и сценарии. — разбор через транзактный анализ: внутренние роли, запреты и разрешения. — осознание, что с жизненной энергией всё в порядке. — арт-терапевтическая практика: почувствовать себя, дать себе пространство, ожить. Никакой эзотерики — только психология и поддерживающее творчество. Можно участвовать активно, можно просто слушать. Всё — в твоём ритме. Ведёт встречу Ирина Северина - практический психолог, работающий методом транзактного анализа, арт-терапевт.

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