Возраст 18+
Концерты
Про событие
В разгаре сезона ребята вернутся на улицы Екатеринбурга, чтобы напомнить, что не Меладзе единым жив человек. Концерт пройдет на задворках музея Андеграунда — идеальное место для переосмысления любимых композиций в новом прочтении elcapitan! Новая танцевальная программа «прокатит тебя с востока на запад» от Tarkana до Markula в стиле Paramore.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи