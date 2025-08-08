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elcapitan!

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В разгаре сезона ребята вернутся на улицы Екатеринбурга, чтобы напомнить, что не Меладзе единым жив человек. Концерт пройдет на задворках музея Андеграунда — идеальное место для переосмысления любимых композиций в новом прочтении elcapitan! Новая танцевальная программа «прокатит тебя с востока на запад» от Tarkana до Markula в стиле Paramore.

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