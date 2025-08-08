В разгаре сезона ребята вернутся на улицы Екатеринбурга, чтобы напомнить, что не Меладзе единым жив человек. Концерт пройдет на задворках музея Андеграунда — идеальное место для переосмысления любимых композиций в новом прочтении elcapitan! Новая танцевальная программа «прокатит тебя с востока на запад» от Tarkana до Markula в стиле Paramore.