Лекция от кпт-терапевта, психолога и автора социального проекта «Опыт» Дарьи Гизатулиной. На новой лекции Дарьи Гизатулиной исследуешь, как этапы развития личности переплетаются с глубокими размышлениями о смысле жизни, и как инструменты КПТ помогают находить ответы: — как формируются кризисные состояния в разные периоды жизни. — как мысли и убеждения влияют на восприятие реальности. — как по-новому взглянуть на привычные жизненные сценарии и найти в себе силы двигаться дальше. Особое внимание будет уделено практическим техникам: работе с тревогой и страхами, способам справляться с негативными мыслями и находить новые смыслы в жизни. Каждый участник на встрече не только получит ценные знания, но и освоит практические инструменты для работы с собой. Ты объединишь теорию и практику, чтобы лучше понять природу кризисных состояний и научиться справляться с ними более эффективно. Как итог, после встречи с тобой останутся: — практические техники, которые помогут лучше понимать себя и свои переживания. — практики работы с тревогой и страхами. — умение справляться с негативными мыслями и находить новые смыслы в жизни. Это будет не просто лекция, а возможность сделать первый шаг к более осознанной и полноценной жизни, где каждый кризис становится точкой роста и развития.