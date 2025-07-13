Экслибрис — это книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Дословно переводится с латыни как «из книг». Таким индивидуальным знаком помечают книги из своей личной библиотеки. Он может содержать имя, инициалы, символы или рисунки, говорящие о владельце книги. Художница Юлия Зернова расскажет про историю возникновения экслибриса, печатных техниках и будет сопровождать тебя на всех этапах создания. Каждый участник в этом процессе: придумает и нарисует свой книжный знак создаст изображение в технике линогравюры сделает первый оттиск экслибриса самостоятельно Для экслибриса можно придумать своё тотемное животное или символ, характеризующий твои увлечения или любовь к книгам. Если идей пока нет – пофантазируешь. Для мастер-класса не нужны навыки рисования или специальные материалы: всему научат и всё предоставят.