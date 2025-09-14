«Люди, которые знают, что такое экслибрис, вы нормальные? Люди, которые не знают, что экслибрис — это книжный знак, удостоверяющий владельца книги, к вам вопросов нет» Приходи делать свою печать. Художница Юлия Зернова расскажет про историю возникновения экслибриса и будет сопровождать тебя на всех этапах создания. Ты: — придумаешь и нарисуешь свой книжный знак. — создашь изображение в технике линогравюры. — сделаешь первый оттиск экслибриса самостоятельно. Для экслибриса можно придумать своё тотемное животное или символ, характеризующий твои увлечения или любовь к книгам. Если идей пока нет — пофантазируешь вместе со всеми. Для мастер-класса не нужны навыки рисования или специальные материалы: всему научят и всё предоставят.