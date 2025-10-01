Событие «Всё за один вечер» предоставляет тебе возможность обзорного и одновременно плодотворного знакомства со всеми текущими выставками Синара Арт. Кратко обо всех выставках читай ниже, а уже 1 октября сможешь узнать о них больше. Проект «Вне системы координат» показывает произведения лучших отечественных художников неофициального искусства СССР. Выставка включает работы Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Игоря Шелковского, Ивана Чуйкова, Михаила Рогинского, Оскара Рабина, группы «Движение» и других. Проект демонстрирует художественные практики, рождённые вне институциональных координат, подчёркивая их значение как форм визуального мышления. Экспозиция «Пассионарные травы» посвящена творчеству Вениамина Степанова — художника и дизайнера, объединяющего эстетику, форму и философскую мысль. «Травы» — это метафора жизни. Представлены архивные материалы о вкладе автора в культурную жизнь Екатеринбурга. Выставка «Здесь можно остаться» – тотальная инсталляция от самарского объединения SPDPLF. Пространство Синара Арт превращается в зону отдыха вымышленной корпорации будущего. Искусство становится частью офисного декора, а труд — алгоритмом. Представлены цифровая живопись, 3D-объекты и работы из собрания Фонда культурных инициатив Синара. Выставка «Небесная сортировка» предлагает зрителю погрузиться в поэтическое осмысление пространства памяти, где реальный екатеринбургский район Сортировка трансформируется в метафорическую «небесную сортировочную станцию» — лимб, место обитания душ ушедших поэтов, художников и призрачных воспоминаний о покинутых местах. Проект «Папочка» рассказывает историю образа отсутствующего отца, который за годы разлуки превратился для сыновей в настоящую легенду. Через живопись художники исследуют тему детства, памяти и мифологизации близкого человека. Работы «Пескоструйщиков» — это визуальное воплощение коллективных воспоминаний и фантазий о папе, который, по семейному преданию, ушёл за гамбургером и, возможно, перешёл границу двух стран через замёрзшую Аляску пешком ради своей мечты. Длительность события — 40 минут. Билеты на экскурсию: 400 руб. — полные, 350 руб. — льготные категории. Билеты можно приобрести на кассе при входе или на сайте.