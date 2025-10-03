Экскурсия в открытое хранение Синара Арт
Верх-Исетский бульвар, 15/4
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 14+
Про событие
Редкая возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз широкой публики: подлинники, архивные материалы, работы известных и малоизвестных художников, чьи произведения хранятся в коллекции фонда. Экскурсия в открытое хранение произведений искусства из собрания Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара. В сопровождении главного хранителя Синара Арт Евгения Нохрина гости погрузятся в закулисье арт-пространства, узнают об истории формирования собрания, принципах хранения произведений искусства и их секреты.
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