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Экскурсия в открытое хранение Синара Арт

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

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Завершение:

600₽
Возраст 14+

Про событие

Редкая возможность увидеть то, что обычно скрыто от глаз широкой публики: подлинники, архивные материалы, работы известных и малоизвестных художников, чьи произведения хранятся в коллекции фонда. Экскурсия в открытое хранение произведений искусства из собрания Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара. В сопровождении главного хранителя Синара Арт Евгения Нохрина гости погрузятся в закулисье арт-пространства, узнают об истории формирования собрания, принципах хранения произведений искусства и их секреты.

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