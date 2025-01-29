Экскурсия «Всё за один вечер» предоставляет зрителю возможность обзорного и одновременно плодотворного знакомства со всеми текущими выставками. Выставка «Пересечения» демонстрирует концепцию, которую отразили Александр Виноградов и Владимир Дубосарский в своих работах «Времена года русской живописи», соединив классиков академического искусства с русским авангардом и авторами советского периода. Персональная выставка Валентина Новиченко «Сила формы. Индустриальное искусство» демонстрирует произведения автора, работавшего с темой промышленности. Художник большую часть жизни трудился на заводе Уралхиммаш, поэтому во многом зрителю представлены виды этого производства, а также архивные кадры с предприятия. Художник Дамир Муратов, отличающийся работами в эстетике соц-арта, представил результаты арт-резиденции, которая состоялась в Екатеринбурге в 2024 году. Выставка получила название «Вечносияние Урала» и отражает культурные коды Урала. Отдельного внимания требует зал с персональным проектом молодого автора Zean Zack’a «забывай меня Не». В рамках выставки Синара Арт приглашает гостей исследовать хрупкость памяти и силу перемен через образы, близкие каждому, кто когда-либо переживал разрыв с прошлым. Завершает просмотр выставка-продажа, где предметы искусства можно приобрести в личную коллекцию или в качестве подарка.