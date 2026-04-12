Эдичка + Леночка
улица Малышева, 35, вход во двор за шлагбаум, двухэтажный жёлтый домик с правой стороны, 1 этаж, домофон 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
«Любовь — это как в Евангелии: ноги вымыть и волосами своими высушить». Моноспектакль по мотивам произведений Эдуарда Лимонова. После спектакля будет обсуждение творчества писателя. Вход — пожертвование сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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